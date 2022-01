CdS - Insigne e ADL non erano più fatti l'uno per l'altro da un triennio: ora non volino gli stracci

Ieri è stato un giorno triste per il Napoli e, più in generale, per il calcio italiano. A sostenerlo, dalle colonne del Corriere dello Sport, è Antonio Giordano. Il riferimento è ovviamente all'ufficializzazione dell'accordo tra Lorenzo Insigne e il Toronto, che metterà fine in estate alla lunghissima parentesi dell'esterno di Frattamaggiore in azzurro. Di seguito uno stralcio dell'editoriale:

"Di questi cinque mesi che ancora restano per gustarsi uno scugnizzo in tutta la sua spavalderia, altre cose si possono invocare e su tutte la necessità d’evitare che possano volare gli stracci, in una vicenda che non ha lati oscuri, a meno che non si voglia far finta di mentire a se stessi: Insigne e il Napoli, che poi sarebbe ADL, erano già distanti da un triennio, non erano più fatti l’uno per l’altro; e la strada verso il Canada è stata poi spalancata dall’assenza di offerte ragionevoli o invitanti di club di primissima fascia ma anche dal desiderio di quel simpatico «monello» d’evitare il pericolo, un domani, di dover arrivare nel «Maradona» da avversario".