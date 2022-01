CdS - Insigne e Ospina subito in campo? Spalletti spera nel doppio recupero

In occasione della partita in programma domenica alle 15 al Maradona con la Salernitana, Spalletti potrebbe recuperare in un colpo solo sia Insigne sia Ospina. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il capitano ha svolto in gruppo parte della sessione di allenamento andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno; David il colombiano ha seguito invece una tabella di lavoro personalizzato in campo. Entrambi hanno abbandonato il programma palestra-terapie seguito fino a martedì e dunque le chance che il Napoli possa contare su entrambi in occasione del derby aumentano notevolmente".