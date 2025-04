CdS - Inter sospesa! Poteva fare pressione al Napoli, invece si è inceppata

vedi letture

Il giornalista Alberto Polverosi ha analizzato sul Corriere dello Sport il pareggio per 2-2 nella sfida tra Parma e Inter di ieri, al Tardini: "All’Inter era già capitato qualcosa di simile con l’Udinese, corsa, gioco, ritmo, gol, vantaggio e poi, d’improvviso, giù il sipario e fine di tutto, partita consegnata agli avversari col rischio di pareggiarla. A Parma quel rischio è diventato realtà, due gol di vantaggio nel primo tempo, ma nel secondo la capolista ha smesso di giocare, i cambi di Inzaghi hanno peggiorato il prodotto, mentre il Parma è stato trasformato dalle idee di Chivu, l’unico interista (di cuore) davvero contento ieri sera.

Non è il miglior modo per aspettare la partita di domani del Napoli a Bologna e tanto meno per preparare la sfida di Champions col Bayern. L’Inter continua a lasciare sempre qualcosa in sospeso, il giorno in cui avrebbe potuto/dovuto rovesciare un bel po’ di pressione sul Napoli, staccandolo di sei punti, lo ha invece sospinto verso l’alto. Domani la partita di Bologna diventa ancora più speciale, la squadra più in forma del campionato (quella di Italiano) sfiderà la squadra più motivata (quella di Conte), Champions e scudetto in palio. Inzaghi, col cruccio, assisterà interessato. Solo il Bologna può trasformare il pareggio di Parma in uno stop indolore. A Bologna, in una notte stregata, perse uno scudetto, ora spera di ritrovarlo".