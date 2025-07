L'obiettivo Nunez confessa agli amici: "Non so ancora dove giocherò"

Lorenzo Lucca o Darwin Nunez. Il prossimo centravanti del Napoli - accanto a Romelu Lukaku - uscirà da uno di questi due nomi. Le ultime arrivano da Il Mattino: "Ormai Ndoye e Lucca sono gli annunciati del mercato azzurro. Due trattative uguali e diverse. Gli ultimi colloqui con la punta dell'Udinese hanno ribadito quanto spiegato nei giorni scorsi: si chiude ora o rischia di fermarsi tutto.

L'ombra dell'Atalanta si allunga e ai friulani fa piacere per scatenare l'asta, anche se il Napoli ancora per oggi resta in pole position. Ieri era in campo Darwin Nunez, l'altro grande sogno dell'estate napoletana: «Non so ancora dove giocherò» ha confessato a alcuni amici. Un gol in amichevole contro il Preston per omaggiare Diogo Jota"