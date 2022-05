CdS - Le quattro certezze del Napoli sul mercato (al momento)

Il Napoli riparte da quattro certezze in questa nuova fase dopo la fine della stagione. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Il Napoli riparte da quattro certezze in questa nuova fase dopo la fine della stagione. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Le certezze del mercato del Napoli, al momento, sono quattro: Insigne e Ghoulam andranno via a parametro zero e al loro posto - e per occupare i loro posti - arrivano il ventunenne georgiano Khvicha Kvaratskhelia e il ventiquattrenne uruguaiano Mathias Olivera. Il resto, beh, sono idee e anche dubbi".