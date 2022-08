CdS - Senza Kepa o Navas il Napoli potrebbe dare un'altra chance a Meret

TuttoNapoli.net

Alex Meret potrebbe essere il portiere titolare del Napoli in questa stagione. Lo scenario non è da escludere secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il mercato vibra e, secondo abitudine, nel finale provvederà a scatenarsi: sul portiere, il Napoli ha un’idea un po’ naif e se non riuscisse ad arrivare a Keylor Navas, il preferito, o a Kepa, che neanche guadagna poco, allora proverà a concedere un’altra chance a Meret, con la speranza che la presenza di Sirigu possa offrire serenità (e personalità ) ad un talento che non può essersi bruciato così.