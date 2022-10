CdS su Kvara: "Piccolo richiamo per gesto nel finale col Bologna. Spalletto lo tenga al riparo..."

Alberto Polverosi elogia Kvaratskhelia sul Corriere dello Sport ma in chiusura al suo editoriale scrive

Alberto Polverosi elogia Kvaratskhelia sul Corriere dello Sport ma in chiusura al suo editoriale scrive: "Un piccolo richiamo potremmo rivolgerglielo per il finale contro il Bologna, quando il risultato era sul 3-2, quindi con l’obbligo di chiuderlo prima possibile. Un tacco, un colpettino per strappare un applauso, insomma, una concessione allo spettacolo da rinviare a partite con risultati già al sicuro. Forse l’unico vero rischio di Kvara è questo, il bombardamento delle pagine sui giornali, dei titoloni, dei servizi in tv. Dovrà pensarci Spalletti a tenerlo al riparo dal vento caldo dell’ambiente".