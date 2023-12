Cds sull'outfit di Osimhen alla cena di Natale: "Mica può indossare sempre lo smoking..."

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla così dell'outfit di Osimhen alla cena di Natale

L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla così dell'outfit di Osimhen alla cena di Natale: "Prima di accomodarsi a tavola è già l’ora delle bollicine, sono tutte nell’outfit di Victor Osimhen, in tuta griffata verde pisello, e dunque in quella cascata di allegria informale che serve per indirizzare la serata a modo suo. È una cena ufficiale, e vabbé ma mica un ragazzo di 25 anni può indossare sempre lo smoking come alla premiazione del Pallone d’Oro africano?".