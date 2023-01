Corsera ammette: "Napoli in fuga, potrebbe non esserci più nessuna lotta scudetto"

Con la sfida tra Lazio e Milan si è chiuso il girone d'andata, dominato in lungo e in largo dal Napoli

Con la sfida tra Lazio e Milan si è chiuso il girone d'andata, dominato in lungo e in largo dal Napoli. La squadra di Spalletti ha un margine di 12 punti sulla seconda in classifica: mai c'era stato un distacco così ampio tra le prime due della classe nell'era dei tre punti. Il Corriere della Sera ha fatto il punto della situazione prendendo atto del fatto che, nel caso in cui gli azzurri dovessero proseguire con questo trend, non ci sarà una vera e propria lotta scudetto nel girone di ritorno.