CorSera - Caso plusvalenze, due ex dirigenti Juve non rispondono ai pm

L'edizione oggi in edicola de Il Corriere della Sera fa il punto sullo stato dell'arte dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino su Juventus. Gli ex manager Re e Bertola non rispondono agli interrogatori. Il loro legale, Luigi Chiappero, ha spiegato che "le questioni in discussioni sono essenzialmente di carattere tecnico e necessitano di una riflessione".