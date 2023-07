Corsera - Clausola oltre i 100mln e 7 d'ingaggio: trattativa avviata per il rinnovo di Osimhen

A parlare degli ultimi sviluppi sul futuro dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Victor Osimhen ha finito le vacanze e si è presentato nel ritiro di Dimaro con il suo procuratore Roberto Calenda. A parlare degli ultimi sviluppi sul futuro dell'attaccante è l'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Il futuro del capocannoniere del campionato è ancora un’incognita: De Laurentiis lo vuole tenere o, in alternativa, cederlo per una cifra così alta, 200 milioni di euro, tale da scoraggiare chiunque. Psg e Manchester United di fronte alle sparate del Napoli hanno fatto un passo indietro, o perlomeno di lato. I francesi del Qatar lavorano su Vlahovic e non trascurano Kane, a Old Trafford invece si ragiona su Hojlund, che l’Atalanta valuta almeno 50 milioni. Osimhen per il momento resta nella squadra campione d’Italia. E con Calenda, il Napoli ha affrontato il tema spinoso dell’eventuale rinnovo con una nuova proposta: 7 milioni netti a stagione con una clausola rescissoria tra i 100 e i 130 milioni. La trattativa è cominciata e pare cominciata bene".