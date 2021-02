CorSera - Gattuso contro l'Atalanta: ha due missioni da portare a termine

Gattuso ha due missioni contro l'Atalanta. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "Le ha studiate tutte per fermare l’Atalanta in Coppa Italia, Rino Gattuso. Che ha due missioni: difendere il titolo e preservare la panchina. Dovrà essere ancora una volta il campo a dare forza all’allenatore del Napoli, finito nel tritacarne di critiche e assalti mediatici. È qui che giocherà le sue chance per uscire dalla tempesta che lo ha travolto dopo la sconfitta di Verona. In semifinale ci è arrivato per la quarta volta da quando allena in serie A, ma l’allungo verso il titolo passa attraverso la doppia sfida con la squadra delle meraviglie di Giampiero Gasperini. L’ha già battuta in campionato quattro mesi fa, ma di quella identità tattica è rimasto ben poco".