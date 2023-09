Corsera già sentenzia: "Napoli meno compiuto di Inter e Milan"

I campioni d’Italia devono ritrovare l’equilibrio che avevano con Spalletti e una soluzione al centro della difesa

Dopo appena tre giornate il Corriere della Sera scrive della corsa allo scudetto e punta il dito sul Napoli di Rudi Garcia, esaltando invece le due milanesi: "Il derby che verrà non sarà decisivo, ma qualcosa peserà. Forse più per il Milan, che ha perso le ultime 4 partite contro i nerazzurri. Ma tante cose sono cambiate in estate. Chi sta dietro, la Juve a -2, vittoriosa a Empoli e il Napoli a -3 sono meno nette, compiute, non hanno solo meno punti.

I campioni d’Italia devono ritrovare l’equilibrio che avevano con Spalletti e una soluzione al centro della difesa (Juan Jesus non è Kim). Entrambe hanno partite e tempo per recuperare, il consiglio è non perderne.