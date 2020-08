CorSera - Milik, apertura alla Roma: ora l'intesa tra i club, ma il Napoli vuole anche cash

Uno degli intrighi di questo mercato pare risolto. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Arek Milik sembra essersi convinto nell'accettare il trasferimento alla Roma e quindi Dzeko può passare alla Juventus con Under ed il giovane Riccardi al Napoli. Non è stato invece raggiunto ancora l’accordo tra le due società: "Il Napoli valuta Milik 40 milioni benché abbia il contratto in scadenza nel 2021, la Roma non ha alcuna intenzione di aggiungere cash alle contropartite. Nell’operazione potrebbe entrare Riccardi che non sembra però troppo convinto del trasferimento. Se tutto questo si risolvesse, l’affare complessivo sarebbe in discesa: Juve e Roma hanno una base di accordo per il trasferimento di Dzeko a 12 milioni e il centravanti ha già dato il consenso".