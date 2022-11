Corsera - Napoli non doveva subire l'imbarcata e ci è riuscito

Così il Corriere della Sera in edicola analizza il match di chiusura del girone A di Champions League.

Il Napoli non doveva subire l'imbarcata e ci è riuscito: risultato anche eccessivo per quello che si è visto. Così il Corriere della Sera in edicola analizza il match di chiusura del girone A di Champions League.

Il Napoli ha l’intelligenza — visto il vantaggio di quattro gol - di non aprire quasi mai il campo. E di resistere all’aggressività del Liverpool: in gergo si dice squadra tosta schierata da Spalletti con uomini di maggiore fisicità — da Ostigard a Olivera, da Anguissa a Ndombelè — per arginare il peso dei Reds. La partita è come doveva essere, una scatola con poche cose, quelle che il Napoli doveva fare per provare a non subire l’imbarcata; per scegliere poi il momento e guadagnare metri. C’è riuscito fino ai gol di Salah e Nunez, entrambi su calcio d’angolo. Il risultato è forse anche eccessivo per quello che si è visto per novanta minuti.