Corsera - Scudetto, è corretto dare una chance in più al Napoli nella corsa con Milan e Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli è stato fino a oggi la squadra più regolare. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere della Sera: "Ha vinto spesso quando è stato al completo, ha perso spesso quando ha avuto nello stesso momento 5-6 titolari fuori. Non ha avuto crisi di gioco, è riuscito anzi a moltiplicare i nuovi titolari quando quelli veri mancavano. È corretto darle una chance in più nella corsa con Milan e Inter perché gioca bene in modo stabile, anche quando non è in giornata. E ha dall’inizio la miglior difesa del campionato. Questo significa non subire mai più di un gol a partita.

Il Napoli gioca senza un regista, Fabian Ruiz e Anguissa (o Lobotka, che domenica tornerà) giocano di fianco a copertura di Zielinski che resta molto alto. Sia Fabian Ruiz che Lobotka sono però centrocampisti d’impostazione, due registi a metà che tengono alta la qualità nella costruzione del gioco.