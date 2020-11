CorSera su Diego: "Non è come quando morì Pino. Diego non se n'è mai andato..."

L'edizione odierna del Corriere della Sera, parlando della morte di Diego, scrive: "Non è come quando morì Pino Daniele. È di più. Pino a Napoli aveva regalato la sua musica meravigliosa, ma lui era andato via. Maradona a Napoli ha regalato se stesso, non solo i due scudetti e la Coppa Uefa. E non se n’è mai andato, pure se viveva dal’altra parte del mondo. Se l’è tenuta sempre nel cuore questa città".