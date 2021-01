CorSera su Gattuso: "Vincere potrebbe non bastare, ADL deluso dal gioco del Napoli"

Vincere potrebbe addirittura non bastare. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera che fa capire come il destino di Gattuso sia legato in realtà al gioco oltre che ai risultati: "Nel silenzio così rumoroso di Aurelio De Laurentiis c’è più delusione per le prestazioni del Napoli, che per i risultati così altalenanti. Ed è il motivo numero uno per cui, inevitabilmente, Rino Gattuso oggi è in discussione. Il precedente di Carlo Ancelotti, esonerato dopo la vittoria in Champions contro il Genk, è il segno di una strategia societaria che non si è distinta in passato come «ammazza-allenatori» ma che va dritta verso l’obiettivo della qualificazione in Champions".