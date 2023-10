Corsera su Osimhen: "Esagerato quando segna e non esulta. Sui rigori a chi fa il dispetto?"

Il Corriere della Sera ha parlato dei due bomber della Serie A Lautaro Martinez e Victor Osimhen

Il Corriere della Sera ha parlato dei due bomber della Serie A Lautaro Martinez e Victor Osimhen: "L’Inter non è solo un contratto: il rinnovo arriverà, ma intanto rifiuta offerte pazze dall’Arabia Saudita e se il calcio non fosse così mutevole, diremmo che il Toro si vede nerazzurro a vita. Osimhen forse fra i sauditi ci sarebbe andato ma agli sceicchi qualcuno, prima di lui ha detto di no, ed è rimasto l’inevitabile cruccio: ma, se, chissà… Lì o altrove prima possibile andrà. Napoli città è casa, ha detto il centravanti a chi ha accusato i tifosi di razzismo, ma al club Napoli è legato solo da un contratto che ad oggi non vuole rinnovare".

In chiusura: "Victor va in panchina, come Lautaro. Come lui entra e segna, come lui è decisivo. Va bene che l’argentino ne fa 4 in 26 minuti (record) ma Osimhen rinuncia a farne due, perché il rigore non lo tira, fa un dispetto a chi (la società) lo ha preso in giro su TikTok quando lo ha sbagliato? Esagerato. Come lo è quando non esulta, quando cancella le foto con la maglia azzurra. Nel gioco delle differenze ci stanno la gioia e la tristezza, ma si è giovani e forti alla stessa maniera".