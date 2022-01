Corsera su Osimhen: "Serve cautela, ma declino Napoli è coinciso con l'infortunio di Victor"

La cautela è necessaria, non ha il ritmo partita e l’impatto con il campo va dosato secondo l’indicazione del chirurgo che lo ha operato. Si parla di Victor Osimhen sull'edizione odierna del Corriere della Sera: "Eppure il Napoli ha bisogno come l’aria del suo bomber di riferimento, il declino in campionato è coinciso infatti con l’infortunio del centravanti, il 21 novembre contro l’Inter.

Lo scontro con Skriniar, fratture multiple al viso, l’intervento di ricostruzione con l’inserimento di 18 viti e 6 placche al titanio, e poi nella fase di recupero anche il Covid, beccato per la seconda volta in un anno".