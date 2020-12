Corsera sul ritiro: "Niente ammutinamento, voluto da Gattuso e accettato dalla squadra"

A Rino Gattuso il punto in più o in meno interessa poco. Sul Corriere della Sera si parla del tecnico del Napoli, concentrato sul campo e non sulla sentenza legata a Juve-Napoli: "In questo momento lotta come un leone in gabbia (non è al cento per cento per il riacutizzarsi del problema all’occhio e ieri è rimasto a casa) affinché a cambiare sia l’atteggiamento dei suoi giocatori, apparsi involuti e arrendevoli contro la Lazio.

Il ritiro, dunque. Voluto dall’allenatore, condiviso dalla società e, stavolta, accettato anche dalla squadra. Un anno fa, con Ancelotti, fu il preludio all’ammutinamento e all’esonero del tecnico."