Cronache di Napoli - Tenerli e perderli a zero: lo scenario per Fabiàn e Koulibaly

“Koulibaly e Fabian in scadenza di contratto. Il Napoli può tenerli e poi perderli a zero” titola in prima pagina Cronache di Napoli.

“Koulibaly e Fabian in scadenza di contratto. Il Napoli può tenerli e poi perderli a zero” titola in prima pagina Cronache di Napoli. Il tecnico non chiude all'impiego fino all'ultimo giorno - si legge - Stretta per far arrivare in azzurro il fantasista Deulofeu. Spalletti non molla Victor Osimhen.