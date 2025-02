I De Laurentiis in trattativa per il Bari: un gruppo americano pronto a subentrare

Il Quotidiano di Puglia riporta che la famiglia De Laurentiis è attualmente in trattativa per cedere una quota del Bari a un gruppo americano. Questo gruppo, con sede a Los Angeles, avrebbe già avviato i colloqui per acquisire il 30% della società. Le negoziazioni sarebbero iniziate addirittura la scorsa estate, in un periodo in cui c'era stato anche l'interessamento della famiglia reale del Kuwait, ma senza concretizzarsi in un accordo, poiché i De Laurentiis erano già impegnati con altre opzioni.

L'intento del gruppo americano è di fornire un supporto immediato al club, con l'idea di subentrare al 100% in caso di promozione in Serie A, tenendo conto delle normative sulla multiproprietà. Questo piano è nella mente della famiglia De Laurentiis da tempo: vendere il Bari solo dopo un eventuale salto nella massima serie.

Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno sempre espresso la volontà di non cedere la società in Serie B, preferendo attendere una promozione. Questa scelta è motivata da ragioni economiche: una vendita in cadetteria comporterebbe un deprezzamento della società e metterebbe a rischio gli investimenti effettuati fino a questo momento.