I dubbi del CdS sul rigore al Napoli: "Calafiori è in caduta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport, in edicola oggi, ha voluto ripercorrere la direzione di gara di Bologna-Napoli da parte di Giovanni Ayroldi. Da 5 in pagella l'arbitraggio, con i giocatori a discutere le sue decisioni, i fischi che tardano troppo spesso e "a sproposito".

L'episodio più discusso è il rigore fischiato con enorme ritardo: "L’impressione è che non abbia visto nulla e sia andato a sensazione", nonostante Kvaratskhelia punti Skorupski e il pallone venga allontanato da Calafiori con il braccio. Tuttavia c'è un'obiezione interessante: "Il giocatore rossoblù è in caduta. Il movimento del braccio sinistro, però, sembra verso il pallone, e non c’è autogiocata ma deviazione".