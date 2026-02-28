I dubbi di formazione di Conte: sfida tra i pali e sulle corsie
Napoli formazione probabile: Politano e Spinazzola titolari contro il Verona
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna diTuttosport, dal centro sportivo di Castel Volturno filtra ottimismo e una linea tattica abbastanza chiara. Conte dovrebbe apportare solo due novità rispetto all'undici sceso in campo nell'ultima sconfitta in casa dell'Atalanta della scorsa domenica: Politano riprende il suo posto sulla fascia destra al posto di Mazzocchi, mentre Spinazzola è favorito su Gutierrez sulla corsia mancina.
Meret o M.Savic? Il ballottaggio in porta agita il Napoli prima di Verona
Il vero rebus in casa Napoli resta il portiere. Anche nell'ultimo allenamento prima della partenza per Verona, Conte ha fatto lavorare entrambi i portieri a rotazione, un tempo ciascuno, senza sciogliere ufficialmente la riserva. Un ballottaggio serrato che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere risolto in favore di Meret.
Se la scelta dovesse ricadere su Alex Meret, sarebbe la sua ottava presenza da titolare nelle 15 partite di Serie A per cui è stato convocato in questa stagione. Un dato che racconta bene l'alternanza vissuta dall'ex Spal, mai del tutto sicuro del posto ma sempre pronto quando chiamato in causa da Antonio Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
