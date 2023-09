Gazzetta - ADL scorso anno contestato per Kim e Kvara, oggi con un solo colpo nessuno lo critica

Così scrive la Gazzetta dello Sport commentando il calciomercato del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dallo sfregio del paragone con un pacchetto di sigarette all’essere rimpianto per la partenza. Strana la storia di Kim e decisamente originali le estati napoletane a proposito di mercato. Così scrive la Gazzetta dello Sport commentando il calciomercato del Napoli.

"Un anno fa il presidente Aurelio De Laurentiis non poteva manco mettere il naso fuori in ritiro con la squadra perché contestato anche violentemente per una campagna acquisti che aveva portato la doppia “K” poi risultata vincente: Kvaratskhelia e Kim Minjae, paragonato in maniera spregevole al marchio del fumo. Ora che invece il Napoli esce fuori da un mercato di mantenimento - con tanto di resistenza ai sauditi sui gioielli di famiglia - e un solo colpo (Lindstrom) nessuno critica nemmeno costruttivamente. Giusto che il presidente oggi goda della fiducia dopo lo scudetto vinto, ma il pungolo a volte - sempre che sia civile - diventa indispensabile".