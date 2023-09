Gazzetta attacca Garcia: "Senza Kim non puoi buttare la croce addosso a Juan Jesus”

L’anno scorso il Napoli si difendeva attaccando e correndo in avanti, ora lo fa male e a singhiozzo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Atteggiamento: quello complessivo della squadra non funziona in fase difensiva. La Gazzetta dello Sport in edicola critica così la gestione difensiva di Garcia nel match contro la Lazio: "Una cosa probabilmente dovuta alla transizione fra due filosofie di gioco diverse, quelle di Spalletti e Garcia. Ma il francese - e lo sa benissimo - non può liquidare con un secco «non conosco il passato, faccio il mio calcio». Qui non si tratta di far paragoni, ma di arrivare diretti ai giocatori.

L’anno scorso il Napoli si difendeva attaccando e correndo in avanti, ora lo fa male e a singhiozzo. Ogni soluzione può essere buona, secondo le caratteristiche dei giocatori. Ma se hai Kim, che oltre al suo carisma, ha fisicità e velocità per difendere in campo aperto allora tenere il baricentro alto della squadra può diventare - come poi è stato - una strategia vincente. Ma se non hai più il coreano non puoi buttare la croce su Juan Jesus - anzi su Felipe Anderson ha “parato” un altro probabile gol - che ha altre caratteristiche.