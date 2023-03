Gazzetta - C'è rischio di assalto della Premier ai gioielli Napoli: il passato dimostra una cosa

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista del mercato estivo.

"Il rischio che questa squadra finisca per subire l’assalto alla sua gioielleria c’è ed è abbastanza probabile valutando l’ingordigia soprattutto della Premier". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in vista del mercato estivo.

"Il Napoli, però, in passato ha dimostrato di saper reggere “botta” e soprattutto di saper trovare le alternative giuste in caso di cessioni. Dopo la freddezza della scorsa primavera, quando il rapporto personale appariva compromesso, De Laurentiis e Spalletti hanno avuto l’intelligenza di ricomporre un rapporto leale. Senza quello i risultati di oggi sarebbero stati impossibili. Servirà un comune sentire sul Napoli che sarà per stringersi la mano e continuare insieme. La firma non sarà un problema.