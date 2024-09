Gazzetta - Calendario agevole, per Juve e Napoli è il primo vero esame: a che punto sono?

Nelle prime quattro giornate, Juve e Napoli hanno affrontato partite interlocutorie, se non agevoli. Morale: Juve-Napoli di stasera è il primo vero esame, la partita ci dirà a che punto sono i lavori in corso di Thiago Motta e Antonio Conte. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che in palio c’è la possibilità di andare a dormire da primi in classifica, aspettando l'Udinese domani a Roma.

La Juve viene dalla mediocrità di gioco e di risultati dell’Allegri-bis, il Napoli riemerge dallo sfacelo del post scudetto. Motta in campionato è partito forte, con due vittorie, poi ha rallentato, Conte all’opposto ha debuttato male, sconfitto per 3-0 a Verona, poi ha rimesso a posto la fase difensiva e nelle successive tre giornate ha contabilizzato una sola rete al passivo contro il Parma. Non ci aspettiamo che stasera Juve e Napoli vadano l’una all’assalto dell’altro - si legge -, immaginiamo che sia Motta sia Conte pensino che il primo che attacca rischia molto. Ed in casa Napoli si fa largo anche l'indiscrezione di un passaggio al 4-3-3 o addirittura al 3-5-2 per fare spazio a McTominay. Juve invece annunciata con il 4-1-4-1 visto contro il Psv.