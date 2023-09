Gazzetta - Con la Lazio sconfitta più clamorosa di quanto dica il risultato

La Gazzetta dello Sport scrive così del ko interno al Maradona contro la squadra allenata da Maurizio Sarri.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Capita che dopo aver affrontato abbastanza in scioltezza Frosinone e Sassuolo, appena il test è diventato di livello più alto con la Lazio è arrivata una sconfitta più clamorosa di quanto dica il risultato". La Gazzetta dello Sport scrive così del ko interno al Maradona contro la squadra allenata da Maurizio Sarri.

"E allora vanno analizzate con serenità certe pecche emerse in maniera lampante in un sabato sera da incubo per il Napoli. Perché una serata storta (anzi mezza, il primo tempo era stato discreto) può capitare, l’importante è capire gli accorgimenti giusti" sottolinea la rosea..