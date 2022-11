Gazzetta - Di Lorenzo onnipresente con Napoli e Nazionale: spunta un dato

Giovanni Di Lorenzo onnipresente, insostituibile, imparagonabile. Anche per un dato evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

Giovanni Di Lorenzo onnipresente, insostituibile, imparagonabile. Anche per un dato evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport: "Anche in Nazionale Giovanni sta dimostrando la sua incredibile continuità di rendimento, quella che porta Spalletti e anche Mancini a non rinunciarci mai. Fra Napoli e Italia è già oltre i due mila e duecento minuti in campo, partendo titolare in tutte le 24 gare stagionali possibili che oggi a Vienna diventeranno 25: nessuno in Serie A dei giocatori di movimento sta in campo più del terzino azzurro".