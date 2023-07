Gazzetta - Garcia aziendalista: vuole recuperare anche Demme

Sulla Gazzetta dello Sport si parla della volontà di Garcia di provare a recuperare alcuni calciatori che sembravano in uscita

TuttoNapoli.net

Seconda chance: è quella che Garcia vuole dare ad altri calciatori, quelli attualmente diciamo in bilico. Sulla Gazzetta dello Sport si parla della volontà di Garcia di provare a recuperare alcuni calciatori che sembravano in uscita: “E, aspettando Zielinski, il riferimento è per Demme e anche Lozano.

Detto che il messicano sta lavorando a parte per recuperare la piena tonicità del ginocchio infortunato nel maggio scorso, in questi giorni Garcia si è soffermato spesso con Diego Demme, dandogli indicazioni in campo e anche scambiando lunghe chiacchierate con il tedesco proprio per entrare in sintonia sui principi di gioco del francese, che sta dimostrando di essere un ottimo aziendalista, cercando di valorizzare il capitale umano che ha a disposizione