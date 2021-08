Gazzetta - Giuntoli ha scelto il nuovo metodista: ottimismo per chiusura operazione

Il Napoli, come scrive la Gazzetta dello Sport, guarda in Inghilterra per rafforzare la rosa in mediana a disposizione di Luciano Spalletti. La priorità resta quella del terzino sinistro, ma possibile che si intervenga rapidamente anche sul mediano per l'assenza forzata dell'infortunato Demme.

Sander Berge, invece, è il metodista che dovrebbe affiancare Fabian Ruiz in mediana. Un acquisto che si è reso ancora più necessario dopo l’infortunio di Demme. Il d.s. è ottimista.