Gazzetta - Giuntoli non può essere quello di Napoli: Allegri spinge per l'instant team

“Perché? È chiaro che nella linea scelta alla Continassa, pesa ancora molto l’opinione di Massimiliano Allegri".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Giuntoli è l’uomo che ha creato il Napoli dello scudetto, anche con decisioni impopolari (addii di Insigne, Mertens, Fabian Ruiz e Koulibaly nella stessa estate) e scelte coraggiose (Kim e Kvaratskhelia su tutti, giocatori mai “pesati” prima in un campionato top). Al suo arrivo alla Juve, ci si aspettava subito una linea progettuale simile”. Così scrive la Gazzetta dello Sport. che spiega però che i piani di Giuntoli sono in contrasto con le idee di Allegri, come dimostrano i nomi di Lukaku e Kessie seguiti dai bianconeri.

“Perché? È chiaro che nella linea scelta alla Continassa, pesa ancora molto l’opinione di Massimiliano Allegri. Il tecnico degli “instant team”, le squadre che devono vincere subito, in barba anche alla alla futuribilità. Nella prima avventura a Torino la strategia ha avuto spesso fortuna, negli ultimi due anni decisamente meno. Eppure, dopo i flop dei Pogba, Di Maria, Paredes &Co., il tecnico pare volere dalla società i soliti sforzi su giocatori pronti e (piuttosto) cari”.