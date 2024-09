Gazzetta - Gol e samba, Neres fa paura: segna o fa segnare ogni 25'!

La notte di Coppa Italia col Palermo sarà ricordata anche per la prima rete in azzurro di David Neres. Il brasiliano è stato un altro profilo espressamente richiesto da Conte e che - scrive la Gazzetta dello Sport - ha i numeri per far impazzire il Maradona. Ha sfruttato bene la prima chance da titolare, sbloccandosi a livello realizzativo e aggiornando ancora il conto degli assist, arrivati a 4 in cinque presenze.

E' il rapporto con i minuti giocati a far spavento: Neres ha messo a referto questi numeri giocando appena 125 minuti. Ciò significa che l’ex Benfica segna o fa segnare ogni 25’. Ecco, tra poco al Maradona si useranno le note di una hit dell’estate per inneggiare Neres, pronto a trascinare i suoi con “gol e samba”.