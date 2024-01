Gazzetta - Indiscrezioni di mercato danno l'idea di una possibile rivoluzione tattica

"Le indiscrezioni di mercato hanno da subito un’idea di possibile rivoluzione tattica per Mazzarri"

Un cambio modulo possibile nella seconda parte della stagione? Questa l'ipotesi della Gazzetta dello Sport, che non esclude un calciomercato finalizzato proprio a dare a Mazzarri la possibilità di utilizzare il modulo da lui preferito.

"Le indiscrezioni di mercato hanno da subito un’idea di possibile rivoluzione tattica per Mazzarri, nonostante il tecnico continui a ripetere che manterrà il 4-3-3. Ma ieri, dopo il primo tempo anonimo, si era ripresentato in campo col 3-4-2-1 per raddrizzarla: non a caso il suo sistema di gioco preferito, quello che può esaltare Mazzocchi (ok il rosso, ma il primo spunto era stato un bel vedere) e anche la qualità di Samardzic sulla trequarti".