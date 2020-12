Gazzetta - Insigne colpito dalla scomparsa di Diego, ha preso un impegno con sè stesso per lo Scudetto

Lorenzo Insigne vuole a tutti i costi essere quel leader che al Napoli serve per raggiungere grandi traguardi. Il capitano azzurro guarda al futuro, ed spera di poter regalare gioie importanti a tutta la piazza partenopea. Un vero e proprio impegno che Lorenzo si è assunto anche con se stesso, come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport: "La scomparsa di Diego Maradona l’ha colpito nel profondo, in questi giorni l’ex Pibe de oro è una presenza fissa nei suoi pensieri, insieme alle sue gesta, agli scudetti vinti e ai successi ottenuti. E lui vorrebbe quantomeno essere protagonista regalando alla gente di Napoli, magari, il terzo scudetto. E’ un impegno che il capitano si è assunto con sé stesso, spalleggiato anche dalle ambizioni di Rino Gattuso".