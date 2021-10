Gazzetta - Insigne ha tutti gli occhi addosso: tema futuro non fa che increspare le acque

Lorenzo Insigne e il Napoli, avanti insieme? Il tema è caldo, giovedì c'è stato un pranzo tra Aurelio De Laurentiis e il suo agente Vincenzo Pisacane. Ma è il momento di pensare al campo, non al contratto. La pensa così Luciano Spalletti, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Intanto tutto questo movimento attorno al suo futuro non fa che increspare le acque. Il rischio della polemica è dietro l’angolo, anche per questo Luciano Spalletti cerca di tenere lontano il suo capitano da questi argomenti. Ci riuscirà? È inutile dire che Insigne ha tutti gli occhi addosso, una responsabilità in più in una stagione cominciata nel modo giusto".