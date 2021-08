Gazzetta - Insigne sempre più leader: mette in difficoltà ADL per il rinnovo

“Insigne sempre più protagonista in campo e che mette in seria difficoltà De Laurentiis per il rinnovo di contratto". Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Si carica la squadra diventando centravanti per necessità ma correndo in ogni direzione. E quando dal dischetto apre troppo il destro, la reazione è emblematica.

I tifosi continuano ad applaudire Lorenzo che si ricarica e 5’ dopo tira convinto e segnando il gol chefa impazzire i napoletani” si legge sulla rosea oggi in edicola-