Gazzetta - Juventus indagata per plusvalenze: cosa rischia il club bianconero

Plusvalenze e movimenti di mercato degli ultimi tre anni della Juventus sono diventati un’ipotesi di accusa per la Procura di Torino, che giovedì sera ha mandato la Guardia di Finanza ad acquisire documenti nella sede del club. Un tema, quello delle plusvalenze, da sempre affrontato con una certa fatica alla giustizia sportiva e ordinaria perché risulta complicato individuare dei termini oggettivi per la valutazione di un calciatore.

Cosa rischia la Juventus

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il rischio, in termini di codici sportivi, è quello di una multa o di una lieve penalizzazione. A meno che non si riesca a provare una “alterazione” ai fini dell’iscrizione al campionato, circostanza che porterebbe ovviamente a sanzioni più severe.