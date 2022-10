Gazzetta lancia il Milan: "Calendario soft, può sorpassare il Napoli che avrà gli scontri diretti!"

Il Milan di Pioli, che si trova a tre punti dalla vetta occupata dal Napoli, avrà 6 partite da giocare in campionato per provare a ridurre il gap dai partenopei

Manca circa un mese alla conclusione di questa prima parte di stagione. Il Milan di Pioli, che si trova a tre punti dalla vetta occupata dal Napoli, avrà 6 partite da giocare in campionato per provare a ridurre il gap dai partenopei forte anche di un calendario, sulla carta, più abbordabile, sottolinea la Gazzetta dello Sport. Questo vuol dire poco, non sempre i rossoneri quest'anno sono riusciti a esprimersi al meglio con le squadre "piccole". Pioli intanto conta di recuperare parte degli infortunati: Maignan, Kjaer e De Ketelaere.

Dopo un inizio di stagione realmente probante per i Campioni d'Italia che hanno già giocato con Atalanta, Inter, Napoli e Juve oltre che contro la grande sorpresa Udinese, adesso i rossoneri incontrano un calendario che appare più soft ma che non va sottovalutato. Verona, Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina: tutte queste squadre hanno totalizzato 46 punti nelle prime giornate. Le squadre contro cui giocherà il Napoli, invece, ne hanno totalizzati 87, con i ragazzi di Spalletti che cominceranno a giocare qualche big match in più come partite con Roma, Atalanta e Udinese