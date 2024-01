Gazzetta - Mazzarri, confronto a muso duro negli spogliatoi con la squadra: alibi finiti per tutti

La «new era» si è trasformata in un incubo, con numeri impietosi: a Torino è arrivata la terza gara consecutiva in A senza gol segnati

© foto di www.imagephotoagency.it

La «new era» si è trasformata in un incubo, con numeri impietosi: a Torino è arrivata la terza gara consecutiva in A senza gol segnati e pure la settima gara con almeno due gol subiti: solo nel 2009-10 era andata peggio nel girone di andata. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul difficile momento di casa Napoli: "Un crollo clamoroso, che ha tanti padri e al momento nessuna cura. Il cambio di panchina non è servito: anzi, con Walter Mazzarri la squadra ha abbassato ulteriormente la media punti non soddisfacente di Rudi Garcia. E la presenza di Antonio Conte in tribuna ieri ha quantomeno addolcito la pillola a qualcuno, per una speranza futura: Antonio, però, deciderà in estate cosa fare e all’Olimpico va spesso, abitando a Torino.

Comunque, dopo il match Mazzarri (squalificato), che ha fatto solo 7 dei 28 punti azzurri, ha aspettato oltre mezz’ora prima di lasciare la sua postazione nello sky box in tribuna, e poi ha raggiunto i dirigenti negli spogliatoi. Ed è lì che andato in scena il duro confronto con la squadra: gli alibi sono finiti, per tutti".