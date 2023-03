Gazzetta - Napoli e Bayern uniche in Europa: neanche ADL e Spalletti l'avrebbero sperato

"Questo per dire che quanto sta realizzando il Napoli è assolutamente straordinario".

"A inizio stagione chi avrebbe mai pensato che in primavera, quando si entra nella fase decisiva della stagione, oltre al “solito” Bayern Monaco, nei cinque maggiori europei solo il Napoli può potenzialmente realizzare la doppietta campionato-Champions?". E' da questo interrogativo che parte l'analisi dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Alzi la mano anche solo chi fosse stato anche sfiorato dall’idea. No, nemmeno il più sfegatato dei tifosi azzurri ci avrebbe creduto.

Non ce ne vogliano, ma gli stessi protagonisti Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, per quanto convinti della bontà del proprio lavoro, non avrebbero sperato tanto. Questo per dire che quanto sta realizzando il Napoli è assolutamente straordinario".