Gazzetta - Napoli-Osimhen, 'I p’me tu p’te': Victor gioca per guadagnarsi ingaggio e squadra migliore

Per andarsene da Napoli, Osimhen deve barattare il suo biglietto di sola andata con i gol in Champions League.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come colonna sonora proprio la canzone di Geolier: «I p’me tu p’te», che canta una separazione consensuale. Così la Gazzetta dello Sport in edicola racconta la situazione tra il Napoli e Victor Osimhen: "La fine di un amore senza liti, urli, rimpianti. Ma prima c’è da completare un percorso comune. Osimhen gioca per il suo futuro, per la vetrina, per l’ingaggio, per la squadra migliore; il Napoli gioca per salvare la stagione. L’unica strada che rimane a entrambi è l’egoismo intraprendente.

Per andarsene da Napoli, Osimhen deve barattare il suo biglietto di sola andata con i gol in Champions League. Per restare in Europa il Napoli deve passare per il recupero di Osimhen: ogni gol cancellerà un ricordo negativo e sarà un mattone per rimettere in pari la storia, perché squadra e città si sono sentite abbandonate dall’attaccante. Poi adieu. Per lasciarsi l’uno deve passare per l’altra e viceversa. Questa scelta obbligata potrebbe essere un patto di forza che salva entrambi".