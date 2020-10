Gazzetta - Osimhen con la Juve andrà in panchina: Gattuso torna al 4-3-3

Osimhen in panchina a Torino contro la Juve. Secondo la Gazzetta dello Sport sarà questa la scelta di Rino Gattuso, che per la sfida alla squadra di Pirlo tornerà al 4-3-3 ma non sposterà Mertens sulla corsia sinistra per fare spazio al centro al nigeriano. Così scrive la rosea, che ipotizza un Napoli schierato col 4-3-3.

"Mertens esterno?. Nel 2013, quando Benitez avviò il ciclo migliore del Napoli, Lorenzo e Dries erano alternativi come esterni a sinistra. Oggi invece Gattuso non prende in considerazione questa ipotesi per il belga diventato più centrale ed efficace sotto porta (127 i gol azzurri, nessuno come lui). Mertens dunque resterà al centro dell’attacco - Osimhen può attendere le sue occasioni - dove ha segnato in entrambe le gare, anche perché a 33 anni chiedergli di coprire la fascia significa togliergli lucidità negli ultimi trenta metri".