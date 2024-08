Gazzetta - Pasticcio Osimhen, ha atteso il Chelsea che ha offerto 6mln per poi scendere

Victor Osimhen resta a Napoli, ancorato ad un colpo di scena ad oggi inimmaginabile e ostaggio di un contratto faraonico ormai fuori mercato in Europa. Lo scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando gli errori di tutte le parti in causa, col club che immaginava un'asta milionaria, il giocatore che troppo in fretta s'è immaginato lontano staccando la spina ed anche gli interlocutori che hanno provato ad approfittarne. Un pasticcio totale.

Ad oggi Osimhen resta un giocatore del Napoli da 11mln di euro a stagione. L'ancora di salvezza può essere l'Arabia ma con un altro club protagonista visto che il mercato chiude dopo domani. Oppure altri paesi con la finestra per le trattative ancora aperta. Si annuncia - si legge - una guerra fredda all'orizzonte. L'Al Ahli era arrivata domenica a 65mln di euro, esattamente la metà della clausola, Victor però aspettava Chelsea e Psg.

Gli inglesi si sono fatti avanti martedì ma ieri alle parole non sono seguiti i fatti. Il Chelsea ha offerto 6mln ad Osimhen, il tetto massimo dei blues e così Victor ha aperto all'Arabia per 40mln per 4 anni, ma senza alzare l'offerta al Napoli e per poi virare su Toney. Il Chelsea non rilancia, anzi mette Osimhen in un angolo con un'offerta al ribasso e salta tutto. Ora tensione massima.