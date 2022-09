Gazzetta prende il Napoli come esempio sul mercato: "Solo così si pescano tesori come Kvara"

Il mercato del Napoli è stato un mercato importante, apprezzato oggi da tutti dopo il rinnovamento estivo.

Il mercato del Napoli è stato un mercato importante, apprezzato oggi da tutti dopo il rinnovamento estivo. La Gazzetta dello Sport prende il club azzurro come esempio in un'ampia analisi sul mercato: “C’è una grande novità nei modelli organizzativi dei nostri club, una volta preso atto delle modeste possibilità competitive del sistema Italia: gli staff del mercato contano almeno quanto i buoni allenatori. Ho parlato di staff perché i dirigenti di prima fila che si prendono giustamente meriti e demeriti degli acquisti sono soltanto i terminali decisionali di una selezione che parte necessariamente da un’organizzazione capillare, una rete composta da molte persone, al lavoro 12 mesi su 12. Una volta si chiamavano “osservatori” che coprivano però quasi esclusivamente il territorio italiano. Oggi tutto è cambiato perché bisogna tener d’occhio decine di campionati nel mondo e migliaia di giocatori, fin dalle squadre primavera: solo così si pescano tesori come Leao e Kvara”