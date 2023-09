Gazzetta punge: "Ridate il sorriso a Lindstrom"

Ridate il sorriso al soldato Lindstrom. Così La Gazzetta dello Sport scrive dopo il primo scampolo di partita al Maradona dell'esterno danese

Ridate il sorriso al soldato Lindstrom. Così La Gazzetta dello Sport scrive dopo il primo scampolo di partita al Maradona dell'esterno danese: "Ha tatuato uno “smile” sul braccio, e soprattutto Jesper fa del sorriso una filosofia di vita. E tutto sembrava andare in questo senso al Maradona, quando nell’ultimo quarto d’ora Rudi Garcia ha deciso di lanciare l’ultimo acquisto danese.

Certo non poteva essere lui l’àncora di salvezza di una squadra che, se qualcuno fosse sceso da Marte, non avrebbe mai creduto si trattasse della squadra campione d’Italia. Però a volte il destino ti dà una possibilità e proprio al tramonto di una partita durata quasi cento minuti, ecco su calcio d’angolo la palla schizzare dalle parti di Jesper a pochi metri dalla porta: sul destro ha l’occasione per realizzare il 2-2 e conquistarsi l’eterna gratitudine del Maradona, invece tira rapido e forte ma alto, molto alto. A quel punto il sorriso scompare dal suo viso e non hai nemmeno il tempo di accorgertene perché alza la maglia per coprire la faccia e nascondere il dispiacere per quel gol mancato".