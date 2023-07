Gazzetta - Sarri si muove in prima persona per Zielinski: telefonata a Piotr

esto è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio all’assalto di Piotr Zielinski: si muove anche Maurizio Sarri in prima persona per il polacco. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Da una telefonata tra Maurizio Sarri e il centrocampista polacco la spinta per riaprire una pista, che ora diventa fondamentale nel mercato biancoceleste. Zielinski è tornato in pole come obiettivo per prendere il posto di Sergej Milinkovic. Il suo nome è da mesi in cima alla lista stilata dal Comandante in vista della cessione di Milinkovic.

Partendo pure dalla posizione del polacco con il Napoli: in scadenza di contratto tra un anno e un rinnovo con possibilità che si sono via via affievolite sino praticamente ad azzerarsi. Zielinski è ormai ai titoli di coda con il club di De Laurentiis. Una situazione che la Lazio non ha mai smesso di monitorare. Tuttavia bisognava aspettare un acquirente per Milinkovic. Una settimana fa quando il Sergente ha detto sì alla faraonica offerta dell’Al-Hilal, la Lazio ha pensato subito a Zielisnki. Solo che quasi contemporaneamente dallo stesso club arabo era asta lanciata una mega offerta al 29enne centrocampista del Napoli. Difficile non collegare in quei giorni una certa amarezza da parte di Sarri anche a quell’opportunità dall’Arabia per Zielinski. Che ha valutato tutto, ma ora si sta sganciando da quella tentazione. Sta riconsiderando la possibilità di continuare a giocare in Italia. La voglia di tornare in una squadra di Sarri si fa sentire".