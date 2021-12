Gazzetta si domanda: "Mertens a scadenza, ma come si può rinunciare a lui?"

Ci si chiede, alla luce di tutti questi dati, come il club di De Laurentiis in futuro possa rinunciare a un giocatore del genere, Dries Mertens, un vero leader, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto, anche se a 35 anni. Il belga, sabato sera dopo la partita persa con l’Atalanta, ha ribadito: "A me piace giocare qua". Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.